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Сайт содержит информацию об автомобилях, запасных частях, аксессуарах и иной продукции Toyota (далее совместно «Продукция Toyota»), а также о рекламных программах Toyota. Представленные на данном Сайте автомобили, запасные части, аксессуары и иная продукция Toyota, предлагаются для продажи исключительно на территории России, а описываемые на Сайте рекламные программы также предназначены только для клиентов из России.
Все сведения, содержащиеся на настоящем Сайте, носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. Для получения более полной и подробной информации Вы можете обратиться к Уполномоченным Дилерам Toyota и/или Уполномоченным Партнерам Toyota.
ООО «Тойота Мотор» оставляет за собой право без уведомления вносить в любое время изменения в размещенную на Сайте информацию, в том числе информацию о моделях, комплектации, технических характеристиках и наличии Продукции Toyota. Для получения более подробной информации обратитесь к Уполномоченным дилерам Toyota и/или Уполномоченным партнерам Toyota.
Сведения о ценах на Продукцию Toyota, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены являются максимальными ценами перепродажи (если иное прямо не указано в соответствующем разделе Сайта) и могут отличаться от действительных цен Уполномоченных дилеров Toyota и/или Уполномоченных партнеров Toyota.
Приобретение любой Продукции Toyota осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.
Технические характеристики и комплектация автомобилей Toyota, указанные на Сайте, могут отличаться от технических характеристик и комплектации автомобилей Toyota, поставляемых в Российскую Федерацию.
Представленная на Сайте информация о Продукции Toyota не означает, что данная Продукция имеется в наличии у Уполномоченных дилеров Toyota/Уполномоченных партнеров Toyota для продажи.
В зависимости от модели и комплектации автомобиля, а также от территории его реализации, различное оборудование, детали, узлы и иные принадлежности могут отличаться по виду от представленных на Сайте. Оттенок цвета автомобиля, аксессуара и иной продукции Toyota может также отличаться от изображения на Сайте.
Данные о расходе топлива автомобилей Toyota получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного на Сайте и определяется только опытным/экспериментальным путем.
Данные о максимальной скорости автомобилей Toyota получены в идеальных условиях без учета влияния манеры вождения, а также дорожных, погодных и прочих условий, влияющих на максимальную скорость автомобиля. Реальная максимальная скорость может отличаться от указанной на Сайте и определяется только опытным/экспериментальным путем.
Указанные на Сайте цены, комплектации, технические характеристики и иная информация о Продукции Toyota может быть изменена в любое время без предварительного уведомления пользователей.
Для получения подробных сведений об автомобилях, а также иной продукции Toyota, реализуемой в Вашем регионе, Вы можете связаться с Уполномоченным дилером Toyota и/или Уполномоченным партнером Toyota в Вашем регионе.
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